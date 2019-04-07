Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Победитель регулярного чемпионата "Тампа-Бэй Лайтнинг" сразится с "Коламбус Блю Джекетс". Ведущие роли в обеих командах играют российские хоккеисты.

В составе "молний" выступает лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Кучеров. Основной вратарь "Тампы" Андрей Василевский является лидером НХЛ в своем амплуа по числу побед. В первом раунде плей-офф им будут противостоять лидеры "пиджаков" россияне Артемий Панарин и Сергей Бобровский.

Остальные пары плей-офф: "Вашингтон Кэпиталз" – "Каролина Харрикейнз", "Бостон Брюинз" – "Торонто Мэйпл Лифс", "Нью-Йорк Айлендрес" – "Питтсбург Пингвинз", "Калгари Флэймз" – "Колорадо Эвеланш", "Сан-Хосе Шаркс" – "Вегас Голден Найтс", "Нэшвилл Предаторз" – "Даллас Старз", "Виннипег Джетс" – "Сент-Луис Блюз".

Первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли-2019 стартует 10 апреля. Действующим обладателем трофея является "Вашингтон Кэпиталз". Отметим, что в 11 командах, вышедших в плей-офф, выступают российские хоккеисты.