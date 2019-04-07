Посла Украины в Будапеште вызвали "на ковер"

Власти Венгрии потребовали от посла Незалежной объяснений: почему Киев отказал во въезде лидеру румынских венгров? Хунор Келемен собирался в Ужгород на юбилей Венгерского культурного союза Закарпатья. Но его заставили ждать на границе, а после "развернули" без объяснения причин. Не помог даже дипломатический паспорт.

Действия Киева в Венгрии назвали "неприемлемыми", отмечает телеканал "Россия 24". Для Украины это далеко не первый конфликт с западными соседями. В частности, "полуфашистским" в Будапеште назвали украинский закон об образовании. Он запрещает нацменьшинствам учиться на родном языке.