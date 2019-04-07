Принц Уильям поработал разведчиком

В течение трех недель британский принц Уильям проходил стажировку в спецслужбах Соединенного Королевства — MI5, MI6 и Центре правительственной связи, во время которой подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки.

В минувшую субботу герцог Кембриджский завершил работу В Центре правительственной связи, задача которого — ведение радиоэлектронной разведки и защита правительственной и военной информации. В частности, он работал в отделе, специализация которого — прослушивание средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз. Руководитель подразделения отметил исключительно усердную работу принца.

Ранее старший сын наследника британского престола стажировался в службе внешней разведки МI6, где изучил существующие угрозы безопасности Великобритании, а до этого знакомился с работой службы контрразведки МI6.

В настоящее время 36-летний принц Уильям – второй в очереди наследников британского престола после своего отцы принца Чарльза. В 2009-2013 годах он проходил службу в королевских ВВС в качестве пилота поисково-спасательного вертолета. После ухода с военной службы он в течение двух лет работал пилотом вертолета скорой помощи, напоминает ТАСС.