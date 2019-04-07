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Отравление Скрипалей 47 минут назад
Отравленный в Эймсбери британец ищет правду
Жертва отравления в Эймсбери отправился за ответами... в российское посольство в Лондоне. Чарльз Роули, до сих пор не получивший информации от британского правительства по поводу инцидента с ним и его подругой, прибыл в здание российской дипмиссии вместе с братом. Посетителей лично встретил посол России в Великобритании Александр Яковенко, более часа он отвечал на вопросы Роули.
Более необычной встречи представить сложно: житель английского Эймсбери Чарли Роули, которого здесь называют не иначе, как "жертвой "Новичка", пришел в гости к российскому послу в Лондоне. Вместе с Чарли приехал его брат Мэтью и журналисты британской газеты "Санди Мирроу", которая сегодня публикует об этом свой репортаж.
В июне прошлого года Роули и его подруга Дон Стерджес были доставлены в больницу Солсбери. Позже было заявлено, что оба они пострадали от нервно-паралитического вещества, идентичного тому, которым, по версии британских властей, ранее были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Дон Стерджес впоследствии скончалась, Чарли выжил, но у него серьезные проблемы со здоровьем: он жалуется на потерю зрения, проблемы с координацией движений, его правая рука периодически немеет.
"Его здоровье постепенно ухудшается, и на самом деле, как он считает, неизвестно, что с ним будет. И он даже высказал заинтересованность в том, чтобы пройти медобследование в какой-нибудь третьей стране", — рассказывает Александр Яковенко.
В разговоре с послом Чарли Роули подтвердил, что злополучный флакон из-под духов, в котором находился яд, он нашел в корзине благотворительной организации в Солсбери. Непонятно, каким образом этот флакон пролежал там незамеченным почти три месяца, и как его могли использовать отравители Скрипалей, если Роули утверждает, что он был в запечатанном виде. Даже несмотря на то, что с ним недавно встречалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Роули сообщил, что о ходе расследования ему ничего не известно. О том, чем он был отравлен, Чарли узнал от врачей и полиции, остальную информацию черпает из английских газет. По словам Александра Яковенко, он не почувствовал от своих гостей проявления какого-либо предубеждения и уж, тем более, враждебности.
"Люди хотят просто узнать правду, потому что они не были заряжены на антироссийский негатив. Они пытаются разобраться. У меня такое ощущение, что у них тоже появилось много вопросов, и после того, как я озвучил наши вопросы, наши проблемы, те, которые мы, собственно говоря, задавали Форин Офису на протяжении года, и ни на один из которых не было получено ответа. Для них это, конечно, было тоже откровением: почему заявили о том, что к отравлению имеет отношение Россия, буквально на следующий день, а уже прошел год, и никаких результатов расследования нет", — констатирует российский посол.
Роули вручили так называемую "Белую книгу по Солсбери", в которую российское посольство включило все спорные моменты, касающиеся хода расследования, а заодно провели небольшую экскурсию по резиденции российского посла.
Газета "Санди Мирроу" в воскресенье выпустила статью под названием "Жертва "Новичка" Чарли Роули спросил человека Путина: "Это вы убили мою подругу?"
"Я был рад встретиться с ним, и я чувствую, что выяснил кое-что, о чем до этого не знал. Но я все равно думаю, что атаку осуществила Россия", — сообщил пострадавший от отравления британскому изданию. Заголовок статьи и подборка цитат в целом соответствуют общей линии, которую все это время проводит местная пресса. Одним из условий, которые выдвинули организаторы встречи с английской стороны было то, что Роули не будет отвечать на вопросы журналистов из России.
По вопросам, которые звучали во время встречи в российском посольстве, можно судить о том уровне секретности, который британские власти хранят вокруг этой скандальной истории, если даже один из пострадавших до сих пор не знает, что именно с ним произошло.
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