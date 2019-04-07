Овечкин с рекордом стал лучшим бомбардиром НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин завоевал звание лучшего нападающего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. 33-летний россиянин в восьмой раз в своей заокеанской карьере завоевывает "Морис Ришар Трофи".

В заключительном поединке "регулярки" НХЛ "столичные" уступили "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 0:3, однако даже этот факт не помешал Овечкину с 51 заброшенной шайбой сохранить лидерскую позиции в споре бомбардиров. Его ближайший преследователь – Леон Драйзайтль из "Эдмонтон Ойлерз" остановился на отметке в 50 голов.

Отметим, что нынешний приз лучшего бомбардира стал для Овечкина рекордным в лиге – чаще российского хоккеиста данный приз не вручался никому.