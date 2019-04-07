Дубль Ковальчука принес "королям" победу над "золотыми рыцарями"

В заключительный день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук помог своему клубу одержать победу над "Вегас Голден Найтс". Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "королей".

"Кингз" уже в первом тайме смогли поразить ворота соперников дважды – отличились как раз Ковальчук и Джефф Картер. Позже Мэтт Рой увеличил преимущество хозяев до 3:0, однако "рыцари" усилиями Брэндона Пирри и россиянина Валентина Зыкова сократили разрыв до минимума.

Но последнее слово было все-таки за хоккеистами "Лос-Анджелеса", когда Анже Копитар сделал счет 4:2, а Ковальчук поставил точку в матче. "Короли" побеждают со счетом 5:2, Ковальчук набрал 34-е очко, став автором последней шайбы в "регулярке" НХЛ.

В еще одном матче "Сан-Хосе Шаркс" с аналогичным счетом выиграл "Колорадо Эвеланш".