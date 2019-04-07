Кучеров выиграл "Арт Росс Трофи" за результативность по очкам

В Национальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат. Организаторы турнира подводят итоги выступлений команд и хоккеистов и вручают престижные призы. В частности, один из трофеев – "Арт Росс Трофи", выиграл российский форвард "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров.

Номинация вручается самому результативному хоккеисту по набранным очкам. Кучеров завершил "регулярку" НХЛ с показателем в 128 баллов, из которых 41 гол и 87 результативных передач. Кроме того, это достижение позволило 25-летнему нападающему стать рекордсменом по очкам за сезон. Он побил рекорд Александра Могильного, который держался 26 лет.

Вдобавок отметим, что Кучеров стал третьим хоккеистом из России, который завоевывал "Арт Росси Трофи". Ранее его выигрывали Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинз" и Александр Овечкин из "Вашингтон Кэпиталз".