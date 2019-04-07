Пожар в Подмосковье: двое погибших, один пострадавший

В результате пожара в подмосковном городе Орехово-Зуево погибли два человека и еще один пострадал. Пожар произошел в частном жилом доме по улице Советская в населенном пункте Губино.

Тела двух погибших были обнаружены при разборе завалов на месте пожара. Обстоятельства пожара и личности погибших выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.