Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою. На старте своих выступлений в промоушене Bare Knuckle он одержал победу над американцем Джейсоном Найтом.

Бойцы в рамках турнира, который проходил в американском городе Билокси, провели на ринге все пять раундов. По их итогам судьи единогласно приняли решение присудить победу россиянину. Итоговый счет 48:47, 48:47, 48:46.

Следующим соперником Лобова станет экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи. Поединок состоится 22 июня.