В центре Москвы задержаны двое британцев с наркотиками

В центре Москвы задержаны двое преподавателей английского — подданные Великобритании. При себе у них предположительно были наркотики.

Двух молодых людей задержали накануне на Чистых прудах, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Иностранцы, заметив приближающихся к ним полицейских, выбросили из карманов два пакета с неизвестным порошком.

Вещество было изъято и направлено на экспертизу. По имеющимся данным, задержанные преподают английский в одной из языковых школ как носители языка. Официального подтверждения этой информации пока нет.