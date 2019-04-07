Бобровский и Василевский – лучшие вратари "регулярки" НХЛ по двум показателям

Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский и его соотечественник из "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский стали лучшими хоккеистами по двум вратарским показателям по итогам своих выступлений в регулярном чемпионате НХЛ.

Бобровский был признан лучшим по количеству сухих матчей. За текущий сезон "регулярки" лиги голкипер "пиджаков" сыграл на ноль в девяти встречах. Второе место по шатаутам занял Марк-Андре Флери из "Вегас Голден Найтс" (8), а замкнул тройку Бен Бишоп изи"Даллас Старз" (7).

Василевский же стал лучшим по количеству одержанных побед. Россиянин вместе со своими одноклубниками одержал 39 побед. Он на два матча опередил все того же Бобровского, в актвие которого 37 выигранных поединков. Третьим стал вратарь "Торонто Мэйпл Лифз" Фредерик Андерсен с 36 победами.