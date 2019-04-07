"Атака на мозг": Пушков об информационной провокации канала ZDF

В России отреагировали на псевдорепортаж немецкого телеканала о мнимом нападении на Эстонию. В эфире канала ZDF ведущий Клаус Клебер объявил о внезапном "вторжении" российских военных.

Российский сенатор Алексей Пушков такое заявление назвал атакой на мозг, цель которой — демонизировать Россию и подыграть НАТО. В российской дипмиссии в США и вовсе усомнились в адекватности Клебера, добавив к сообщению фото немецких войск, оккупировавших Нарву в 1941-м. А в посольстве России в Канаде поступок журналиста назвали возмутительным и оскорбляющим память миллионов советских граждан, ставших жертвами нацистов.

Россия не вторглась в Эстонию. И не вторгнется. А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг — в духе нынешней информационной войны. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 апреля 2019 г.

Сам Клебер свою выходку оправдывает так: мол, хотел с помощью такого шокирующего образа отметить роль НАТО, которое "обеспечивает мир" в Европе.

Телеканал ZDF, кстати, уже не раз публиковал антироссийские материалы и даже не брезговал откровенными постановками и подтасовками фактов.

Между тем, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин хочет во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд развеять опасения Эстонии относительно безопасности этой страны. Президент Эстонии 18 апреля прибудет в Москву на церемонию открытия отреставрированного исторического здания эстонского посольства.