Диего Коста рискует досрочно завершить сезон из-за длительной дисквалификации

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста рискует получить дисквалификацию на восемь матчей после того, как в матче 31 тура чемпионата Испании против "Барселоны" он получил красную карточку на неспортивное поведение.

Коста покинул поле на 28 минуте после того, как главный арбитр матча Хесус Мансано услышал от него оскорбления в адрес своей матери. Рефери решил не церемониться со скандальным игроком и показал тому прямую красную карточку.

Теперь Коста рискует досрочно завершить выступления в чемпионате Испании, который завершается через семь туров. Ему грозит восемь матчей дисквалификации – четыре игры за оскорбления и еще четыре за то, что схватил судью за руку, когда тот собирался доставать красную карточку. Покидая поле, игрок продолжал оскорблять арбитра.

Как итог, "Атлетико" остаток матча провел в меньшинстве и проиграл со счетом 0:2.