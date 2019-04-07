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7 апреля 201910:53

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина. О смерти супруги Золотухина сообщила в "Фейсбуке" ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.

О времени и месте похорон будет известно сегодня ближе к вечеру, уточнила она. Причиной смерти предположительно был рак.

Тамара Золотухина была второй супругой актера, они познакомились на съемках фильма "Единственная" (1975), где девушка была помощницей режиссера Иосифа Хейфица, и поженились в 1978 году. У супругов был единственный ребенок — сын Сергей, который ушел из жизни в 2007 году.

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