Авария с переворотом на подмосковной трассе попала в объектив регистратора

Автомобиль участника дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 6 апреля, в районе поселка Жаворонки в Одинцовском районе Московской области, оказался на крыше – момент опрокидывания попал на видео.

Судя по кадрам, сделанным регистратором, водитель кроссовера Kia по какой-то причине не сумел разминуться с попутным фургоном – авто занесло, а затем чего оно столкнулось с разделительным ограждением, установленным по середине проезжей части.

После этого Kia перевернулась и остановилась в таком положении.

Как утверждают очевидцы, водитель кроссовера не получил серьезных травм.