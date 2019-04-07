Форвард "Тампы" Кучеров получил вторую звезду дня в НХЛ

Организаторы Национальной хоккейной лиги назвали имена лучших хоккеистов по итогам заключительного дня регулярного чемпионата. Российского нападающего "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никиту Кучерова признали второй звездой дня.

Кучеров в выездном поединке против "Бостон Брюинз" помог своему клубу добиться победы со счетом 6:3. Россиянин стал автором одной заброшенной шайбы и еще одной голевой передачи. Сезон в "регулярке" он завершил с показателем в 128 очков, побив 26-летний рекорд Александра Могильного. Позже НХЛ присудила ему "Арт Росс Трофи".

Первой же звездой стал нападающий "Монреаль Канадиенс" Райан Полинг, трижды поразивший ворота "Торонто Мэйпл Лифз". Встреча завершилась победой его клуба со счетом 6:5, добытой в серии буллитов. Замкнул тройку лучших форвард "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль, забивший одну шайбу в матче против "Калгари Флэймз" (3:1). Она стала для него пятидесятой в "регулярке".