Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию". Об этом написал в "Твиттере" кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко.

Именно поэтому, по его словам, его стране "нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак", и в день второго тура президентских выборов 21 апреля, где Порошенко будет противостоять комик Владимир Зеленский, украинцам предстоит сделать выбор между Европой и Россией.

Заявление Порошенко прокомментировал для RT зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, любой кандидат, вышедший во второй тур выборов вместе с Порошенко, для действующего президента и его кураторов ассоциировался бы с Россией — даже будь он очень ярым антироссийским политиком.

Порошенко, по мнению Водолацкого, хочет всем показать, что готов и дальше продолжать уничтожать Украину и привести оставшиеся осколки в Евросоюз, где его страну даже и не ждут. "Перед 21 апреля вся эта истерия и показушные выступления в СМИ будут только набирать обороты", — констатирует российский депутат.

Также, по мнению Водолацкого, "разыгрывать карту о том, что он единственный и самый лучший для Украины" Порошенко начинает с целью отвести информационные поводы от скандалов первого тура.

Тем временем команда второго кандидата в президенты Украины, лидера первого тура Владимира Зеленского назвала девять шагов по борьбе с коррупцией, которые будут реализованы в случае его победы. Среди прочего, предлагается отменить неприкосновенность, создать международный Высший экономический суд, лишить силовые структуры несвойственных им функций и формировать их исключительно через независимую международную конкурсную комиссию.

Предлагается также максимально декриминализировать экономическую деятельность, ввести наказания для должностных лиц за искусственные претензии к бизнесу и перенести "государство в смартфон", предоставляя бизнесу максимальное количество услуг в электронном виде. Также команда Зеленского планирует "максимально привлечь граждан к разоблачению коррупции через вознаграждения", передает РИА Новости.