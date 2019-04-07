Теннис. Кудерметова и Хромачева – в финале турнира в Чарльстоне

В американском Чарльстоне продолжается теннисный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом в 758 тысяч долларов. В женской сетке парных соревнований россиянки Вероника Кудерметова и Ирина Хромачева пробились в финал.

В полуфинальном поединке российский тандем одержал победу над Люцией Градецкой из Чехии и Андреей Клепач из Словении. Встреча парных команд завершилась со счетом 6:3, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

За победу в турнире Кудерметова с Хромачевой сразятся с польско-немецким дуэтом – Алисией Росольской и Анной-Леоной Гренефельд. Матч состоится 7 апреля.