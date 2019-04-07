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7 апреля 201912:10

Минкомсвязи: Рунет останется свободной площадкой

Фото rawpixel/pixabay.com.

7 апреля российский сегмент сети Интернет отмечает 25-летие. В этот день в 1994 году был зарегистрирован национальный домен верхнего уровня .RU.

Как заявил РИА Новости заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин, в Рунете навсегда сохранится свобода самовыражения.

"Свободной площадкой был и останется", — подтвердил Волин​​​.

Замминистра отметил, что технологии развиваются очень быстро, поэтому прогноз о будущем Интернета даже на пять лет сделать сложно. Россия не отстает от развитых стран в области развития цифровых услуг и бизнеса, уверен Волин.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин также считает, что Россия в ближайшие годы перейдет на мобильную связь 5G, интернет вещей. Технологии "умного города" будут совершенствоваться и распространяться. Новым реалиям потребуются и новые законы в этой сфере, заключил Левин.

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