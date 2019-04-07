"Челси" проявляет интерес к Роберту Левандовскому

Руководители лондонского "Челси" рассматривают вариант с приобретением форварда мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовского. Поляк рассматривается боссами "синих" в роли основного нападающего команды.

Левандовски может заменить аргентинца Гонсало Игуаина, от которого в лондонском клубе намерены избавиться по окончании текущего сезона, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Mirror. Сделка между "Челси" и "Баварией" может получиться взаимовыгодной, поскольку в Мюнхене не скрывают своих намерений о продаже нескольких игроков с целью омоложения состава.

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Левандовского составляет 70 миллионов евро. Он выступает за "Баварию" с 2014 года, куда перешел из дортмундской "Боруссии". За время выступлений за мюнхенский клуб поляк завоевал выиграл четыре чемпионата Германии, трижды – Суперкубок страны, и еще раз – Кубок.