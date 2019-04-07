Как в рестлинге: депутаты подрались стульями в прямом эфире

Политические дебаты в ЮАР переросли в драку стульями в прямом эфире государственного телеканала SABS News. Инцидент произошел в Хут-Бэй — пригороде Кейптауна.

Сторонники партии Борцов за экономическую свободу (EFF) во время выступления одного из участников дебатов принялись бросать стулья в своих оппонентов. В стычках участвовали сторонники местных Партии добра, Партии земли и социалистической партии Black First Land First.



Несмотря на усилия организаторов, восстановить порядок не удалось. Вместо продолжения трансляции канал перешел на показ новостей.

Парламентские выборы в ЮАР пройдут 8 мая, передает РИА Новости. На них прогнозируется уверенная победа правящей партии "Африканский национальный конгресс" (ANC) — даже несмотря на прошлогодний скандал из-за растраты госимущества, результатом которого стала отставка президента страны Джейкоба Зумы.