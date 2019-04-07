Судно разрушило автомобильный мост в Бразилии. Видео

В субботу, 6 апреля, в бразильском штате Пара на севере страны произошло обрушение автомобильного моста, в который врезалась баржа.

По данным СМИ, судно столкнулось с опорой 860-метрового моста, высота которого составляет 23 метра.

В результате ЧП в воду рухнули четыре опоры и несколько пролетов конструкции, суммарная длина которых составляет 200 метров.

На месте обрушения ведутся поисковые работы, количество погибших и пострадавших уточняется.

Федеральная автомагистраль PA-483, проходившая по мосту, заблокирована. Кроме того, из-за обломков моста, оказавшихся в реке, в районе инцидента остановлено судоходство.

Власти, приступившие к расследованию обстоятельств произошедшего, уже выяснили, что судно не имело права выходить в рейс, так как владелец не устранил недостатки, обнаруженные в ходе плановой проверки.