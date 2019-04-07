Sunday Times рассказала о секретных британо-американских переговорах

Британские журналисты выяснили подобности тайных переговоров, которые ведут дипломаты США и Великобритании. По сообщению газеты "Санди таймс", королева Елизавета II намерена пригласить Дональда Трампа с официальным визитом в июне.

Предполагается, что во время визита Трамп примет участие в праздновании 75-летия высадки союзников в Нормандии. Памятную дату будут отмечать в Великобритании и Франции 6 июня, пишет ТАСС.

Прошлое посещение Трампом Соединенного королевства в 2017 году сопровождалось многочисленными акциями протеста.