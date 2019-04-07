Путин поздравил Шредера с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил председателя комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера с 75-летием. О телефонном разговоре президента России и экс-канцлера ФРГ в воскресенье сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин пожелал Шредеру дальнейших успехов.

У глав России и Германии в свое время сложились успешные рабочие и личные отношения, позволившие им поддерживать дружеские контакты, пишет "Интерфакс".

Герхард Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год. В 2017 году Шредер был избран председателем совета директоров "Роснефти".