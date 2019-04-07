Задымились "Чистые пруды"

На центральном участке Сокольнической линии московского метро произошел сбой в движении поездов. По словам источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, примерно в 12:50 было обнаружено задымление в тоннеле между станциями "Чистые пруды" и "Красные ворота".

После этого было остановлено движение на участке между станциями "Парк культуры" и "Комсомольская". При этом от "Комсомольской" до "Парка культуры" поезда ходят, но с увеличенными интервалами.

Еще один источник назвал причиной задымления короткое замыкание в 50 метрах от платформы. Из-за этого, по его словам, тлеет кабель, возникло сильное задымление, но открытого огня нет.



Несколько минут спустя источник в экстренных службах сообщил, что кабель был обесточен, тление погашено, а задымление ликвидировано. Эвакуации пассажиров не потребовалось.

По сообщению Московского метрополитена в "Твиттере", задымление устранено, идет подготовка к запуску движения поездов.