РПЛ. "Уфа" продолжает набирать очки при Евсееве, обыграв "Ростов"

Программа 22 тура российской премьер-лиги по футболу продолжилась матчем в Уфе, где местная одноименная команда на своем поле принимала "Ростов". Встреча завершилась минимальной победой уфимцев – 1:0.

Исход поединка решил удар нападающего Сильвестра Игбуна. На 25 минуте он получил мяч на левом фланге атаки, ворвался в штрафную площадь соперника и нанес удар в ближний угол ворот Сергея Песьякова, с которым голкипер не справился.

Таким образом, "Уфа" под руководством нового главного тренера Вадима Евсеева во втором матче подряд не знает поражений. Теперь у клуба из столицы Башкортостана 20 очков в турнирной таблице чемпионата России, с которыми он по-прежнему располагается на 14 месте. "Ростов" же с 32 баллами на 6 позиции.