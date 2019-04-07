Австрия объяснила, почему продлевает антироссийские санкции

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала ORF-2 прояснила позицию правительства страны в отношении антироссийских санкций.

По словам министра, Австрия всегда ставит на передний план уважение международного права.

"Аннексия — это нарушение международного права", — заявила Кнайсль.

Далее министр иностранных дел подтвердила, что будет сопровождать президента Австрии Александера Ван дер Беллена во время его возможного в Москву в мае этого года.

Кнайсль считает, что поддерживать контакты с российским правительством – в австрийских внешнеполитических интересах.

"То, что я обсуждаю — это внешняя политика в рамках австрийских интересов. Именно об этом идет речь", — сказала Кнайсль.

В 2014 году ЕС ввел в отношении России персональные, секторальные санкции и "крымский пакет", пишет ТАСС