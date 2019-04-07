На Зеленского хотят завести дело за слова из сериала

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело против одного из претендентов на высший государственный пост в стране Владимира Зеленского.

По мнению Геращенко, Зеленский, сыгравший роль президента Голобородько в сериале "Слуга народа", оскорбляет инвалидов, поскольку произносит слова "дебилы", "олигофрены" и "дауны". Она убеждена, что употребление этих медицинских терминов в бранном контексте унижает человеческое достоинство.

"Мы строим европейскую Украину, толерантное государство, где язык ненависти и вражды недопустим. Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе, — написала депутат в своем Facebook.

Как заявила Геращенко, она намерена обратиться в МВД Украины и лично к министру Арсену Авакову с требованием возбудить уголовное дело "по факту дискриминации кандидатом в президенты Зеленским людей с особыми потребностями, разжигании вражды". Кроме того, она попросит представителей ряда других инстанций дать оценку высказываниям героя Зеленского.

Призыв Геращенко уже прокомментировал в Twitter член Совета Федерации России Алексей Пушков. Он составил своеобразный "рейтинг абсурдности" последних заявлений украинских политиков. Геращенко в нем досталось второе место. На первом — министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян со своим обещанием "въехать в Москву на танке". На третье место Пушков поместил идею получить с Москвы компенсацию за 400 лет "оккупации страны, которой не было".

Предложение Геращенко оценил и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Так, он назвал обвинение в адрес Зеленского фейковым, поскольку высказывания его персонажей не имеют к президентской кампании никакого отношения. "Актер не есть продолжение кандидата в президенты. Высказывания о том, что он в чем-то виноват, — провокация, которая должна сбить Зеленского с его предвыборной кампании", — приводит слова Брутера RT.

По его мнению, такие выпады призваны спровоцировать Зеленского "на жесткий ответ", возможно даже, сорвать дебаты на стадионе.