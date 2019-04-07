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7 апреля 201914:27

Восстановлено движение по красной ветке московского метро

Денис Вышинский/ТАСС

Движение на красной (Сокольнической) ветке московского метро восстановили.

Ранее сообщалось, что движение от станции "Парк культуры" до станции "Комсомольская" остановлены из-за тлеющего кабеля. Кабель потушили. Движение вошло в график, сообщила пресс-служба в твите.

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