Восстановлено движение по красной ветке московского метро

Движение на красной (Сокольнической) ветке московского метро восстановили.

Ранее сообщалось, что движение от станции "Парк культуры" до станции "Комсомольская" остановлены из-за тлеющего кабеля. Кабель потушили. Движение вошло в график, сообщила пресс-служба в твите.