У задержанного в Москве европейца нашли мефедрон

В Москве задержан 36-летний гражданин одной из стран Западной Европы с наркотиками.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии, на улице Макаренко сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на мужчину, который вел себя странно. Так, завидев патрульный автомобиль, он резко свернул в сторону, ускорил шаг и на ходу попытался выбросить из кармана куртки какой-то сверток.

Росгвардейцы подозрительного мужчину задержали и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Была проведена экспертиза, которая установила, что иностранец пытался избавиться от наркотика мефедрона. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы задержали двоих британцев, у них было изъято, предположительно, наркотическое вещество.