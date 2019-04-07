Выяснилось, что опасного сближения самолетов над Москвой не было

Бизнес-джет и британский самолет Airbus A-380, следовавший из Лондона в Гонконг, над московским Шереметьевом не сближались, поступившая ранее информация неверна, сообщил представитель ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ".

Источник добавил, что за истекшие сутки опасных сближений вообще не наблюдалось, передает РИА Новости.