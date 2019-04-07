Хоккеист Войнов может получить новую дисквалификацию от НХЛ

Российский хоккеист Вячеслав Войнов может получить новое отстранение от хоккея на длительный срок. Дисквалифицировать защитника планирует руководство Национальной хоккейной лиги. Такое решение связано с делом об избиении хоккеистом своей супруги в 2014 году.

"В предыдущие несколько месяцев Войнов принял участие в слушаниях лиги. По их итогам НХЛ в ближайшие 24-48 часов объявит о его дисквалификации на продолжительный срок, — сказал журналист Sportsnet Эллиотт Фридман, которого цитирует ТАСС. – Это будет новое наказание в дополнение к ранее уже отбытому".

"Думаю, что самым большим вопросом станет возможное обжалование этого бана. На данный момент, никто этого не знает, но ожидается, что лига выпишет ему большой срок отстранения"

Напомним, что ранее Войнов был обвинен в применении насилия в отношения своей жены после чего ему была выписана дисквалификация. Он покинул США, где выступал и до сих пор принадлежит "Лос-Анджелес Кингз".

Впрочем, летом 2018 года обвинения были сняты, но НХЛ отказалась отменять бессрочное отстранение. В лиге по-прежнему продолжают расследование этого дела.