"Ужас на поле боя": NI оценил российский "Костер"

"Лучшим другом" автомата АК-47 и "ужасом на поле боя" называет российский подствольный гранатомет ГП-25 "Костер" обозреватель американского издания The National Interest Чарли Гао. ГП-25 были приняты на вооружение советской армии еще в конце 1970-х годов и по сей день остаются самым распространенным подствольным гранатометом для автоматов АКМ, АК-74 и АК-74М.

У ГП-25 довольно много отличий от их американского аналога М203, но в целом их возможности примерно равны. По некоторым характеристикам "Костер" превосходит американский подствольник: например, его эффективная прицельная дальность составляет 400 метров против 250 метров у M203. Также ГП-25 оснащается большим количеством аксессуаров, а его боеприпасы мощнее.

Из недостатков ГП-25 приводится его более высокая опасность для стрелка, чем у M203, а также недостаточно надежная фиксация гранаты перед выстрелом, что может привести к ее выпадению из подствольника. В других ситуациях граната может застрять в "Костре", и ее трудно безопасно извлечь с помощью встроенного экстрактора.

Все эти недостатки устранены решены в новом ГП-34, а его скорострельность примерно одинакова с используемыми сейчас американскими военными гранатометами TM 3-22.31. Правда, пока ГП-34 можно увидеть только на вооружении элитных подразделений российской армии, пишет Гао.