Стало известно, как Матвиенко отмечает 70-летие

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, который в воскресенье, 7 апреля, исполнилось 70 лет, отмечает свой день рождения в Санкт-Петербурге с семьей, близкими и друзьями.

Как сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента, в полдень Матвиенко произвела выстрел из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости и оставила запись в книге почетных гостей. Спикер Совета Федерации также осмотрела храм в Приморском районе города, который строится при ее попечении. Вечером она собирается на концерт классической музыки.

В пресс-службе отметили, что погода в Санкт-Петербурге установилась солнечная и теплая, она располагает к тому, чтобы проводить время на свежем воздухе, пишет РИА Новости.

К дню рождения Валентины Матвиенко на телеканале "Россия 1" был показан документальный фильм о ней под названием "Валентина". Авторы — журналисты ВГТРК Саида Медведева и Евгений Рожков. В этом фильме президент России Владимир Путин, в частности, заявил, что у Матвиенко есть три важные черты: она всегда "в материале" того, чем занимается, всегда нацелена на конкретный результат и всегда имеет собственное мнение, основанное на личном опыте. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Матвиенко врожденный дар дипломата и закалка еще с советских времен, которая помогает ей в работе на руководящих постах. Министр назвал Матвиенко обаятельной, умной и эрудированной женщиной. Сама Валентина Матвиенко рассказала о своих родителях и внучке.