Российские синхронисты выиграли две медали этапа Мировой серии

Россияне Кристина Аверина и Михаил Васильев стали обладателями серебряных медалей на этапе Мировой серии по синхронному плаванию, который проходит в Греции. В технической программе смешанных тандемом российские спортсмены получили от судей 81,8957 балла.

Победителями технической программы стали Ацуси Абэ и Юми Адати из Японии. Японский дуэт набрал 85,4462 балла. Третье место осталось вакантно, поскольку в данной программы выступало только две пары.

Произвольную же программу Аверина с Васильевым завершили с бронзовой наградой. Их результат составил 85,1000 балла. На пьедестале выше них расположились итальянцы Манила Фламини с Джорджио Минисини (90,1000) и все те же Абэ с Адати, которые заняли первое и второе место соответственно.

Отметим, что следующий этап синхронистов состоится в Казани с 19 по 21 апреля. Всего Мировая серия состоится из восьми этапов и суперфинала. Завершится турнир в середине июня.