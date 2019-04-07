Данелия обладал неповторимым стилем

4 апреля на 89-м году жизни скончался выдающийся российский кинорежиссер Георгий Данелия. Всесоюзная известность и народная любовь пришла к режиссеру в 1963-м после выхода на экраны лирической комедии "Я шагаю по Москве". А потом были не менее любимые и уже классические картины: "Тридцать три", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!".

Глубокие соболезнования родным и близким мастера выразил президент России. "Выдающийся режиссер, сценарист, яркий и неординарный человек Георгий Николаевич Данелия создал фильмы, которые стали настоящим событием в отечественном кинематографе. Через всю свою жизнь и творчество он пронес уважение к ценностям гуманизма, искусству и зрителям", — отметил Владимир Путин.

Прощание с Георгием Данелией состоится 9 апреля в Доме кино, а похороны — на Новодевичьем кладбище.

Такая большая жизнь, как вселенная его кино, тот воздух, которым дышим.

"Я всегда выступаю адвокатом своих героев. Они все с недостатками, как Афоня или Мимино. Огромное количество глупостей, но никогда они не будут преступать ту черту, после которой человек будет противен", — говорил Георгий Данелия, режиссер, народный артист СССР.

Георгий Данелия ушел вслед за другом Марленом Хуциевым. "Грузины московского разлива", они подарили нам сказку, в которой под летним дождем счастливые гуляют люди, и хочется жить.

Чистильщик обуви в "Я шагаю по Москве" — это он, великий режиссер Георгий Данелия. А еще командир воздушного судна в "Мимино". И Абрадокс с планеты Альфа.

В "Осеннем марафоне "появился в образе оберштурмбанфюрера СС Отто Скорцени на экране телевизора, который смотрят Бузыкины.

Сняв "Сережу", Данелия попал в разряд "молодых, подающих надежды режиссеров". И чтобы не сбиться, сам себе тогда сказал: "Снимай как умеешь. Но только то, что тебе самому по душе". И нашел свой путь. К "Причалу".

Когда фильм показали в Мурманске морякам, ночью режиссера разбудило пение — пьяные голоса нестройно выводили песню на музыку Андрея Петрова. Тогда Данелия и понял: не зря выходили в море в шторм и снимали в мороз в окружении медведей.

"Он обладал неповторимым стилем. Можно не смотреть титры фильмов — просто достаточно посмотреть пять кадров — и понятно, кто их снимал", — отметил режиссер Карен Шахназаров.

Между тем в титрах неизменно появлялось неизвестное имя — Рене Хобуа — строитель, с которым Данелия и Габриадзе познакомились в гостинице, когда писали "Не горюй" и несколько дней подряд заставляли слушать версии сценария.

Так легко о смерти мог только он. А судьба распорядилась пережить гибель сына — Коля Данелия, невероятно талантливый, художник и начинающий режиссер, погиб всего в 26 лет. Он появлялся у отца в эпизодах — младенцем в Сереже, а в фильме "33" — вместе с мамой Любовью Соколовой – и подростком в шапке-ушанке в "Джентльменах".

Нелирическую комедию, снятую режиссером Александром Серым под "художественным руководством" Данелии, придумали вместе с Викторией Токаревой всего за месяц. Каждый сценарий Георгий Николаевич начинал с вопроса, кого будет играть Леонов.

"Как-то редко говорили друг другу теплые слова, а когда он скончался. мне его очень не хватало. И, начиная фильм, я думал, а кого будет играть Леонов", — признавался Данелия.

"33" на экранах не задержался и двух недель. Суслов приказал убрать эту "клевету на нашу социалистическую действительность". Ее положили на полку на 25 лет. Но показывали и в клубах, и в кинотеатрах на окраинах. Данелия вспоминал, как в 70-х годах смотрел заезженную копию на военной базе на Кубе.

Его картины — всегда страницы из жизни. Герои — с такими хотелось бы жить по соседству.

После премьеры "Осеннего марафона" Иоселиани сказал: "Как он нас всех заложил! Талантливо!"

"Как часто я не способен ощутить ту грань, что отделяет жизнь от вымысла", — говорил Данелия и строил удивительный мир, даже если ржавый.

"Когда рассказываешь о человеке, которого любишь, то обязательно хочется рассказать с юмором. Я очень люблю своих героев, поэтому, наверное, местами смешно", — признавался Георгий Данелия.

Прощание – 9 апреля в Доме кино. Упокоится режиссер на Новодевичьем. Там — друг по Тбилиси Евгений Примаков. С ним Георгий Николаевич шутил: "Ты не можешь уйти первым. Первым должен я, чтобы все знакомые спрашивали: а Примаков на твоих похоронах будет?"