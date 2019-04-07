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7 апреля 201916:10

"Урал" одержал волевую победу над "Енисеем", отыгравшись с 0:2

fc-ural.ru

В российской премьер-лиге продолжаются матчи 22 тура. В Екатеринбурге "Урал" на своем поле одержал волевую победу над красноярским "Енисеем". Встреча, проходившая на стадионе "Екатеринбург Арена", завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Красноярцы в первом тайме открыли счет усилиями Дмитрия Ятченко, реализовавшего пенальти. После перерыва Александр Зотов удвоил преимущество "Енисея". Однако в заключительные 20 минут игры футболисты "Урала" перевернули ход встречи.

На 72 минуте Николай Димитров сократил отставание в счете от соперника из Красноярска. На 85 минуте Павел Погребняк был проворнее остальных в образовавшейся суете возле ворот гостей и сравнял счет, а спустя две минуты Андрей Панюков и вовсе вывел "Урал" вперед. В оставшееся время футболисты из Екатеринбурга уже не упустили победы.

Благодаря победе уральцы набрали 26 очков и поднялись на 11 место РПЛ. "Енисей" же с 12 баллами продолжает замыкать таблицу чемпионата России, располагаясь на 16 строчке.

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