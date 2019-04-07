Сдача анализов: Зеленский подергал за ниточки Порошенко

Порошенко сфальсифицировал-таки результаты голосования и все-таки проскользнул во второй тур. Вторую позицию он украл у Тимошенко. Официальный разрыв между ними – 2,5%, но Порошенко, судя по всему, приписал себе больше, чем эта разница. О технологиях фальсификации шайки Порошенко мы уже говорили подробно и не раз. Сейчас — просто и наглядно уже по результатам первого тура.

Официально средняя поддержка Порошенко в Донецкой области — на той территории, что под контролем Киева, — 11,42%. Но вот в 45-м округе, на участке 140567, а это Ясиноватский район, Порошенко, по тем же официальным данным, собрал 78% голосов. Что это? Просто вброс конкретно в этом районе. Чудес не бывает. В Харьковской области у Порошенко в среднем 8% поддержки, зато в городе Первомайский он собирает в десять раз больше — 85%. Что это? Просто вброс.

Такого — сколько угодно. У меня целый список цифровых аномалий в пользу Порки. Город Торецк той же Донецкой области — массовые вбросы — повсеместно. Например, на участке 140707 у Порошенко аж 68%. Неправдоподобно. Порошенко, что, локальный герой Торецка? Никогда не был.

Вот фото прозрачной урны, которое публикует украинский ресурс Strana.ua. В урне лежит целая пачка — явно целиком вброшенная. Избиратели ведь опускают свои бюллетени по одному листу, а тут прямо тупо и, как говорится, и без зазрения совести – пачка!

Если представить картину графически, то вот линия среднего уровня поддержки Порошенко в части Донецкой области, подконтрольной Киеву. Там фактически военное положение. Ну, так вот те самые усредненные 11,42%. А вот явно вбросы: Александровский район Донецкой области — 51,95%, Марьинский — 56,71%, Изюмский район — 55,45% и далее тот самый Торецк: по различным участкам цифры — рядом — 64,59, 65, 66, 68, вплоть до 72% в Торецке, на участке 140726.

Возьмем Харьковскую область. Средний уровень поддержки Порошенко — 8,28%. Не густо. Но зато в отдельных участках — просто сказка — Изюмский район — 55,45%, вплоть до города Первомайский: чемпионский результат — более 85% — за Порошенко.

В Одесской — скромнее, но тоже впечатляет. При среднем уровне поддержки Порошенко — 8,97%, в Лиманском районе Одесской области за Порки — 40%, в Подольском — 50, а в отдельно взятом Измаильском — аж 59%. Подобных примеров — многие сотни. Вбросы были повсеместно, особенно на юго-востоке Украины, где без этого у Порошенко совсем жидко. Так, собственно, Порошенко и проходит во второй тур.

У ЦИК явные фальсификации не вызывают подозрений. Там у Порошенко тотально свои люди. Юлия Тимошенко протестует, но ее даже не слушают. И вот теперь Петру Порошенко придется померяться силами уже один на один с безусловным фаворитом избирательной кампании Владимиром Зеленским. У Зеленского по итогам первого тура — первое место и результат вдвое выше, чем даже украденные цифры Порошенко- 30,24% голосов против 15,95%.

Второй тур уже 21 апреля. Все подсчеты показывают, что Зеленский побеждает, прибавляя себе больше голосов от отсеявшихся кандидатов. Вот, например, какую схему "перетекания" публикует киевский ресурс "Украинская правда". Потоки к Зеленскому явно жирнее. Если в цифрах, то, по совместному опросу двух украинских телеканалов — "112 Украина" и "NewsOne" — Владимир Зеленский во втором туре набирает 49,4% голосов, а Петр Порошенко — 19,8%.

Впрочем, цифры были опубликованы еще в начале недели, когда схватка один на один между Зеленским и Порошенкео еще не началась. К концу недели заочная дуэль двух кандидатов показала, что Зеленскому удается навязывать противнику свою игру.

Первый шаг — ультимативное предложение провести дебаты не в тесной телестудии, а на крупнейшем киевском стадионе — "Олимпийский. Порошенко был вынужден согласиться. Раньше Порошенко называл Зеленского марионеткой, а сейчас получилось, что за ниточки-то дергает уже Зеленский, а Порошенко приплясывает в ответ. Вслед за вызовом на арену стадиона Зеленский тут же делает и следующий выпад — предлагает сдать анализы на алкоголь и наркотики: кровь, мочу и волосы. Явный намек на то, что Порошенко злоупотребляет, как минимум, алкоголем. Позволяет себе появляться "под газом" на публике и даже перед военными.

И вот сейчас — унизительный тест. И отказаться нельзя. Мало того что все увидели его несоразмерно фигуре тонкие, бледные, хотя и загребущие ручонки. Вену на одной так и не нашли. Еле отыскали на другой. Потом Порки смешно сидел, словно с поджатыми лапками. Какой-то оголенный и жалкий…

Вообще – цирк. Да и кто узнает важнейший для крови Порошенко показатель — маркер на хроническое злоупотребление алкоголем? Неужели кто-то думает, что Порошенко честно опубликует результаты? Да никогда в жизни. Хотя маркер такой есть. За консультацией мы обратились к доктору Евгению Брюну — главному наркологу России.

"Есть соответствующие маркеры злоупотребления алкоголем, которые показывают злоупотребление алкоголем, — карбогидрат-дефицитный трансферрин и фтидилэтанол. Поскольку из средств массовой информации мы не видим, делались ли эти исследования в отношении кандидатов в президенты Украины или нет, то мы не можем судить о том, злоупотребляют они алкоголем или нет. Данный маркер во всем мире носит юридическую силу, и, например, в Европе и Америке до вождения автомобилем не допускаются лица с повышенным маркером злоупотребления алкоголем", — пояснил Евгений Брюн.

То есть, автомобилем с карбогидрат-дефицитным трансферрином нельзя управлять, а тут управление целой страной.

"А вот поискать маркеры было бы интересно. Я думаю, это некая подмена понятия. В психиатрии есть такой термин – "мимоответ". Народ интересуется, злоупотребляет ли будущий президент алкоголем или нет, а ему говорят, что в настоящее время алкоголя нет. Ну, нет, но это не значит, что человек не злоупотребляет. Так что я думаю, что все эти исследования довольно показушные", — сказал Брюн.

В любом случае Зеленский — в лидерах гонки, поскольку именно ему удалось увлечь за собой большую часть протестного электората. Это первое. Второе — электорат этот не отличается оголтелым национализмом. Значит, у большинства на Украине — запрос на умеренную политику. Националистическая повестка Порошенко — это война. Люди устали от нее и не очень верят, что без войны никак нельзя. Война для лично Порошенко и его шайки — личное обогащение. Мягко говоря, непопулярная история.

Порошенко, впрочем, так просто не сдастся, ведь поражение для него — высокая вероятность сесть в тюрьму. Зеленский на это своему сопернику уже намекал. Но что Порошенко сейчас может? Может попытаться опять же тупо подкупить избирателей, причем за государственный счет. Например, простить все долги за ЖКХ, которые к марту достигли значения в 2,5 миллиарда долларов. Из них за поставки природного газа — 1,2 миллиарда долларов, за отопление и горячую воду 808 миллионов долларов. Остальное — электроэнергия, холодная вода и уборка придомовых территорий. Такой вариант подкупа за госсчет Порошенко рассматривает. И ничего, что в следующую пятилетку за якобы прощенные деньги Порошенко три шкуры снимет, тарифы же неизбежно вырастут, зато сейчас Порки ожидает получить преимущество перед голосованием 21 апреля.

Да, еще одна характерная для этих дней деталь. Украинские спецслужбы и вообще силовые структуры как-то поджались и стали вести себя мягче. Пока это просто ощущение. Но перемена означает, что с Порошенко связывать свою судьбу силовики уже не очень-то и готовы. Понятно.