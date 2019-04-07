Мегафермы и "стальной город": в Липецкой области все – "огонь"

"Вести недели" продолжают серию репортажей о российских регионах. На очереди — Липецкая область. Не все знают, но там много вкусного. И не только. Так чем гордятся липчане и что предлагают всей стране?

Местные жители уверены, что липецкий хлеб самый вкусный во Вселенной, картошка — самая рассыпчатая в мире, а причина — в земле: чернозем здесь особенно плодородный и жирный. Вообще Липецкая область — это самый центр центрального Черноземья.

На горизонте — мегафермы. Карусель для коров и дойка под музыку — последний писк сельскохозяйственной моды. Компьютер распознает корову, прицеливается лазером — и молоко пошло. Раньше работали 30 человек, теперь – пять. Свободные руки — на новое производство.

Начиналось все в советские времена с мичуринских саженцев — теперь задались обеспечить российский рынок своими яблоками, причем свежими, местными. Круглый год.

Посреди весенней распутицы красуется новенький офис врача общей практики, посетители — все больше молодежь. Занятия по ЗОЖ и витаминные процедуры. Люди вздохнули и, как показывает статистика, стали возвращаться в деревню — современную, компьютеризированную, асфальтированную.

Спортивный, жизнерадостный без охраны и мигалок — врио губернатора Игорь Артамонов — на встрече с бывшими обманутыми дольщиками.

Механизм по достройке квартир для дольщиков уже заработал. Готовятся к вручению ключей. Перед тем как предложить инвесторам проект, региону сам вкладывается — в модернизацию инфраструктуры.

Особая экономическая зона "Липецк". 22 завода, мощнейшая индустрия. Вместе с иностранными инвестициями приходит новая культура производства.

По соседству и на перспективу работает "Кванториум". Школьники выполняют инновационные коммерческие проекты. Есть на интерактивной карте региона и восстановленный Народный театр с уникальной акустикой.

Еще с давних царских времен Липецк славится своими целебными водами. Сегодня регион претендует на роль одного из ведущих производителей в России. Минеральный вкус в здешних источниках первым распробовал Пер I. Он приезжал сюда на отдых и позднее повелел заложить на берегу реки Воронеж металлический завод — первое место в стране по выплавке стали.

Сегодня Новолипецкий металлургический комбинат — это целый город по производству стали. Старейшая плавильная печь. В этом году ее заменят на новую — сверхсложная модернизация расширит производство. Сталелитейный гигант инвестирует в модернизацию 4,4 миллиарда рублей.

Металлургический комбинат — крайняя точка в нашей двухдневной экскурсии по региону. И если сегодня нас спросят, как жизнь в Липецкой области, ответ – один: "Огонь!"