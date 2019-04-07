Новости Экономика

Все видео этой рубрики
7 апреля 201922:58 Алена Рогозина

Мегафермы и "стальной город": в Липецкой области все – "огонь"

"Вести недели" продолжают серию репортажей о российских регионах. На очереди — Липецкая область. Не все знают, но там много вкусного. И не только. Так чем гордятся липчане и что предлагают всей стране?

Местные жители уверены, что липецкий хлеб самый вкусный во Вселенной, картошка — самая рассыпчатая в мире, а причина — в земле: чернозем здесь особенно плодородный и жирный. Вообще Липецкая область — это самый центр центрального Черноземья.

На горизонте — мегафермы. Карусель для коров и дойка под музыку — последний писк сельскохозяйственной моды. Компьютер распознает корову, прицеливается лазером — и молоко пошло. Раньше работали 30 человек, теперь – пять. Свободные руки — на новое производство.

Начиналось все в советские времена с мичуринских саженцев — теперь задались обеспечить российский рынок своими яблоками, причем свежими, местными. Круглый год.

Посреди весенней распутицы красуется новенький офис врача общей практики, посетители — все больше молодежь. Занятия по ЗОЖ и витаминные процедуры. Люди вздохнули и, как показывает статистика, стали возвращаться в деревню — современную, компьютеризированную, асфальтированную.

Спортивный, жизнерадостный без охраны и мигалок — врио губернатора Игорь Артамонов — на встрече с бывшими обманутыми дольщиками.

Механизм по достройке квартир для дольщиков уже заработал. Готовятся к вручению ключей. Перед тем как предложить инвесторам проект, региону сам вкладывается — в модернизацию инфраструктуры.

Особая экономическая зона "Липецк". 22 завода, мощнейшая индустрия. Вместе с иностранными инвестициями приходит новая культура производства.

По соседству и на перспективу работает "Кванториум". Школьники выполняют инновационные коммерческие проекты. Есть на интерактивной карте региона и восстановленный Народный театр с уникальной акустикой.

Еще с давних царских времен Липецк славится своими целебными водами. Сегодня регион претендует на роль одного из ведущих производителей в России. Минеральный вкус в здешних источниках первым распробовал Пер I. Он приезжал сюда на отдых и позднее повелел заложить на берегу реки Воронеж металлический завод — первое место в стране по выплавке стали.

Сегодня Новолипецкий металлургический комбинат — это целый город по производству стали. Старейшая плавильная печь. В этом году ее заменят на новую — сверхсложная модернизация расширит производство. Сталелитейный гигант инвестирует в модернизацию 4,4 миллиарда рублей.

Металлургический комбинат — крайняя точка в нашей двухдневной экскурсии по региону. И если сегодня нас спросят, как жизнь в Липецкой области, ответ – один: "Огонь!"

Текст: "Вести недели"

Сейчас

20:47

Зеленский выступил с заявлением о Путине и территориальных уступках

20:18

Маркуса Фронмайера из АдГ обвинили в связях с Россией

19:47

Госпитализирована актриса Алла Демидова

18:25

"Подарок" на Благовещение: разграблен Свято-Николаевский храм УПЦ

17:00

Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

16:08

Ливия: армия Хафтара сообщила о провале контрнаступления войск Сараджа

15:24

Убийство Старовойтовой: Барсукову-Кумарину предъявлено обвинение

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Войска фельдмаршала Хафтара продолжают наступление на восточные регионы Триполи

Войска фельдмаршала Хафтара продолжают наступление на восточные регионы Триполи

24 минуты назад
Зеленский пошел по стопам Трампа

Зеленский пошел по стопам Трампа

1 час назад
Маркуса Фронмайера из АдГ обвинили в связях с Россией

Маркуса Фронмайера из АдГ обвинили в связях с Россией

3 часа назад
НАТО тратит на оборонку в 20 раз больше России, но справиться с "угрозой" не может

НАТО тратит на оборонку в 20 раз больше России, но справиться с "угрозой" не может

4 часа назад
Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

3 часа назад
У тренера "Севильи" обнаружен лейкоз

У тренера "Севильи" обнаружен лейкоз

3 часа назад
Самолет с российскими регбистками на борту был под угрозой минирования

Самолет с российскими регбистками на борту был под угрозой минирования

4 часа назад
Данелия обладал неповторимым стилем

Данелия обладал неповторимым стилем

3 часа назад
ЦБ предупредил о проблемах с быстрыми платежами

ЦБ предупредил о проблемах с быстрыми платежами

4 часа назад
С такого начинаются войны: ZDF раскритиковали за антироссийскую провокацию

С такого начинаются войны: ZDF раскритиковали за антироссийскую провокацию

6 часов назад
Госпитализирована актриса Алла Демидова

Госпитализирована актриса Алла Демидова

4 часа назад
Гуайдо устроил саботаж и свалил все на Мадуро

Гуайдо устроил саботаж и свалил все на Мадуро

1 час назад
Бесславный юбилей Североатлантического альянса

Бесславный юбилей Североатлантического альянса

2 часа назад
Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

2 часа назад
Под Костромой пропали двое детей

Под Костромой пропали двое детей

1 час назад
"Вахта памяти" объединяет прошлое, настоящее и будущее

"Вахта памяти" объединяет прошлое, настоящее и будущее

2 часа назад
Киселёв распутал "белиберду" Столтенберга

Киселёв распутал "белиберду" Столтенберга

3 часа назад
"Локомотив" и "Зенит" обменялись голами

"Локомотив" и "Зенит" обменялись голами

3 часа назад
В воде не тонет: одесситы посмеялись над президентом

В воде не тонет: одесситы посмеялись над президентом

3 часа назад
Лоза и Пригожин ответили "гавкающему" Лебединскому

Лоза и Пригожин ответили "гавкающему" Лебединскому

3 часа назад
Кубок Гагарина. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

Кубок Гагарина. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

4 часа назад
Т-80 оказался способен стрелять бревнами

Т-80 оказался способен стрелять бревнами

4 часа назад
Застройка Западного берега Иордана: Лондон осудил Тель-Авив

Застройка Западного берега Иордана: Лондон осудил Тель-Авив

4 часа назад
Британцев, задержанных в центре Москвы, отпустили под подписку

Британцев, задержанных в центре Москвы, отпустили под подписку

4 часа назад
Геи, йога и цигун в СИЗО: Дворкин пожаловался на сектантов

Геи, йога и цигун в СИЗО: Дворкин пожаловался на сектантов

5 часов назад
"Они – посмешище": Трамп поведал о 13 ненавистниках

"Они – посмешище": Трамп поведал о 13 ненавистниках

5 часов назад
"Подарок" на Благовещение: разграблен Свято-Николаевский храм УПЦ

"Подарок" на Благовещение: разграблен Свято-Николаевский храм УПЦ

5 часов назад
Бокс. Гассиев намерен сменить весовую категорию

Бокс. Гассиев намерен сменить весовую категорию

6 часов назад
Арина Аверина выиграла два золота на этапе Кубка мира в Италии

Арина Аверина выиграла два золота на этапе Кубка мира в Италии

6 часов назад
Иди своей дорогой, сталкер: в Чернобыльскую зону стали пускать туристов

Иди своей дорогой, сталкер: в Чернобыльскую зону стали пускать туристов

7 часов назад
Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

7 часов назад
Александр Могильный: приятно, что мой рекорд побил именно Кучеров

Александр Могильный: приятно, что мой рекорд побил именно Кучеров

7 часов назад
Девочка упала с десятого этажа, делая селфи

Девочка упала с десятого этажа, делая селфи

7 часов назад
Роули встретился с Яковенко, теперь хочет с Путиным

Роули встретился с Яковенко, теперь хочет с Путиным

7 часов назад
Убийство Старовойтовой: Барсукову-Кумарину предъявлено обвинение

Убийство Старовойтовой: Барсукову-Кумарину предъявлено обвинение

8 часов назад
Украинским диверсантам не дали убить мирных жителей Донбасса

Украинским диверсантам не дали убить мирных жителей Донбасса

9 часов назад
На Украине двое мужчин ради видео убили человека, избив и сбросив его с моста

На Украине двое мужчин ради видео убили человека, избив и сбросив его с моста

10 часов назад
Австрия объяснила, почему продлевает антироссийские санкции

Австрия объяснила, почему продлевает антироссийские санкции

10 часов назад
20 самых желанных детских игрушек в 2019 году

20 самых желанных детских игрушек в 2019 году

11 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": Лазарев хочет, чтобы зрители подпевали

"Ну-ка, все вместе!": Лазарев хочет, чтобы зрители подпевали

06.04.2019 20:07
В России назвали самые популярные модели машин 2019 года

В России назвали самые популярные модели машин 2019 года

06.04.2019 11:46
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

04.04.2019 12:03
Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

03.04.2019 23:34