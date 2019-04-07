Иди своей дорогой, сталкер: в Чернобыльскую зону стали пускать туристов

Туристам открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Экскурсии въезжают с белорусской стороны, группе из пяти человек поездка обойдется приблизительно в 10 тысяч рублей.

В зоне находятся 95 выселенных деревень, техники и "мертвых" городов там нет.

Организаторы турплощадки уверяют, что не нужно беспокоиться об облучение, во время перелета получаешь больше баров.

Самая крупная катастрофа в истории атомной энергетики произошла 26 апреля 1986 года, передает РИА Новости.