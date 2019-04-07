А мозг уже достали? Пациент пошутил во время удаления опухоли

Житель Великобритании, 20-летний Камерон Рей перенес операцию по удалению опухоли мозга. Операция под названием "краниотомия в сознании" продолжалась пять часов. В какой-то момент пациент пришел в сознание и начал шутить, пишет британская газета The Daily Mail.

Издание приводит некоторые подробности произошедшего. Вначале Рея погрузили в состояние наркоза, но спустя час анестезиолог уменьшил количество подаваемых препаратов, в результате чего пациент очнулся.

Сам Рей рассказал, что первые 20 минут после пробуждения от наркоза не отложились в его памяти. Но затем он почувствовал себя лучше, стал разговаривать с врачами, смеяться и шутить. Так, он задал такой вопрос: "Вы уже достали мой мозг наружу?"

Рассказывая о своих ощущениях во время операции, парень рассказал, что ему не было больно, но он чувствовал, что кожа головы как будто зудела, но он не мог ее почесать.

По информации The Daily Mail, хирурги успешно удалили 95 процентов опухоли пациента, однако объяснили, что рак может прогрессировать. Однако Рей намерен продолжать бороться с болезнью.