С такого начинаются войны: ZDF раскритиковали за антироссийскую провокацию

Пользователи Сети раскритиковали выходку Клауса Клебера — ведущего программы Heute Journal второго канала немецкого телевидения (ZDF), объявившего в эфире о вторжении России в Эстонию. "Американская армия совместно с немецкими и европейскими союзниками направляются к Эстонии, чтобы изгнать подразделения российских вооруженных сил, которые вошли туда", — заявил он. Затем Клебер уточнил: "Это всего лишь образ, но вполне реалистичный. Так должен был бы выглядеть ответ НАТО на нападение на территорию страны-члена Альянса".

Второй канал немецкого ТВ уже не в первый раз ловят на публикации материалов сомнительного характера. Так, в одном из фильмов ZDF про Россию утверждалось, что Европу под видом беженцев заполняют российские агенты. "На втором канале пропагандируется лучше", — иронизирует в "Твиттере" пользователь Alexander Stieger.

Dem ist nichts bis auf das hinzu zu fügen 🤔 pic.twitter.com/IEUYrJL9QX — Alexander Stieger (@bonsai68hh) 7 апреля 2019 г.

Пользователи Сети сравнили слова телеведущего с пропагандой Йозефа Геббельса. "Чем нелепей ложь, тем лучше в нее верят... Только убогие верят во всю эту бредятину про Россию", — пишет Ирина Затуло.

"Почему после таких идиотских объявлений Россия не предъявляет ноту протеста соответствующим странам, вплоть до ООН и ЕС?" — недоумевает Дмитрий Пыргарь.

"Вот из-за таких провокационных высказываний начинаются войны!" — констатирует Ирина Тедер.

Пользователь "Твиттера" Rusty Bot призвал Клауса Клебера быть осторожным, надеть шапочку из фольги и опасаться российских НЛО.

Achtung Aluhut-Clausi, da kommt ein Ufo...👽 pic.twitter.com/pQl1tvSOSR — Rusty Bot 🎗️ (@nemetskiirobot) 6 апреля 2019 г.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее назвал заявление ведущего ZDF "атакой на мозг в духе нынешней информационной войны", цель которой — демонизировать Россию и подыграть НАТО. А российский журналист Владимир Соловьев в своем Instagram назвал произошедшее "провокацией из геббельсовского ящика".

В посольстве России в США напомнили Клеберу о настоящем вторжении, но только немецких войск и в 1941 году. А в российской дипмиссии в Канаде назвали высказывание ведущего возмутительным и оскорбляющим память миллионов советских граждан, ставших жертвами нацистов.

В июле прошлого года командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги заявил: российская армия может дойти до эстонской столицы — Таллина — за два дня, но там ее ожидает гибель. При этом в НАТО ранее заявили: Альянс "не видит открытой агрессии" России в отношении прибалтийских стран, напоминает РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин хочет во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд развеять опасения Эстонии относительно безопасности этой страны. Президент Эстонии 18 апреля прибудет в Москву на церемонию открытия отреставрированного исторического здания эстонского посольства.