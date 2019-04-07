Тема:
Выборы на Украине 8 минут назад
Зеленский пошел по стопам Трампа
Кто такой Владимир Зеленский — лидер президентской гонки Украины на данный момент? Актер? Да, профессиональный актер. Является ли это противопоказанием, чтобы стать президентом? Нет, не является. В Америке, например, Рональд Рейган, прежде чем стать губернатором Калифорнии, а потом и президентом США, был профессиональным актером. Что уж говорить о губернаторе Калифорнии Шварценеггере?..
В Европе — еще больше примеров. Экс-президент Чехии Вацлав Гавел. В Польше Лех Качиньский свой путь к креслу президента страны начинал как актер.
Ныне здравствующий президент Гватемалы Джимми Моралес в прошлом — актер-комик.
Действующий премьер Словакии Марьян Шарец в прошлом — актер-комик.
Так что в этом смысле нечему удивляться. Зеленского его профессия явно не отягощает. Его сторонников на Украине — тоже. Они даже сравнивают Зеленского и с Трампом. Ведь Трамп, как и Зеленский. тоже вел свою передачу на телевидении и тоже за словом в карман не лез. В избирательную гонку Трамп вступил, будучи уже раскрученной медиаперсоной. На телевидении он вел шоу под названием "Кандидат".
Зеленский играет главную роль в популярном украинском телесериале "Слуга народа", что с 2015 года выходит на канале "1+1". Там он — президент Василий Голобородько, некогда скромный и честный учитель истории, которому поверил народ. Да и как не поверить?
"Но у нас еще есть шанс стать великой страной. Мы — нация открытых, умных и талантливых людей. И когда мы это поймем, поймем, что нужно уважать себя, поймем, что стыдно воровать и хапать, что нужно закатать рукава и тупо пахать, не кричать по поводу и без… Одними языками Украину не построишь. Когда мы перестанем меряться патриотизмом, делить украинцев на своих и чужих, а наоборот, объединимся, вот тогда "Слава Украине!" будет звучать не только у нас, но и во всем мире", — говорит герой Зеленского в сериале.
Искренен ли, произнося такие тексты актер Владимир Зеленский? Абсолютно. Он играет самого себя. Публика чувствует это и справедливо ассоциирует Зеленского с его героем. Зеленский не лицедействует. Более того, он — продюсер и автор идеи всего этого проекта. Тексты пишет команда его студии "Квартал-95".
Студия — монстр украинской индустрии развлечений. Кроме того, что они снимают кинокартины — например, "Любовь в большом городе", а еще сериалы ("Сваты"), плюс новогодние мюзиклы, развлекательные телешоу, концерты и пародии. Какое-то время "Квартал-95" пытался пародировать и "Вести недели". Потом выдохлись и переключились на крупные формы — сериал "Слуга народа".
Вот прелюдия к разговору президента Голобородько с украинским правительством. Сначала — фрагмент внутреннего монолога, того, что и как нужно было бы сказать, если бы уж совсем не сдерживаясь: "Живете сами по себе, приросли своими задницами к этим креслам. Пот вытираете. Потеете, нервничаете? Другого вы Васю ждали, да? Как бы дал по роже этой булавой. Министр здравоохранения он! Подлечить тебя? А вы, министр образования, все у вас нормально? Дети ваши где учатся? За границей. Кошмар какой-то. Отъели рожи свои, посмотри на щеки свои. Потеют пальчики? Берешь взятки? Хоть бы глаза свои спрятали. И не посмотрю, что женщина. Может, что-то есть в вас человеческое, хоть в одном из вас? Или вы скоты последние? Думаете только о своих семьях, только о своих детях. От злости своей ссохнитесь скоро, ссучитесь. А вы? Седой вроде человек, посмотрите на себя. Вы хотите, чтобы вас помнили или чтобы вас вообще вспоминать не хотели ваши дети? Разжирели здесь".
А вот визит в Верховную Раду: "Уважаемые депутаты, Путина свергли. Это шутка. Просто по-другому вас было не остановить".
И слово к депутатам Рады: "Неужели вам не хочется ничего хорошего сделать для этой страны? Неужели вы правда верите, что на том свете принимают платиновые карты?"
Понятно, что президент Украины, которого играет Зеленский, люб как сказочный образ. Но ведь и сам Зеленский таким образом заставил обратить на себя внимание. А потом — бац, в новогоднюю ночь объявил, что всерьез идет в президенты, подвинув в эфире поздравления опостылевшего Порошенко.
Сначала многие тоже восприняли это как очередную шутку. Но вот прошло три месяца, и Зеленский там, где уже есть. Без пяти минут реальный президент Украины. Знал бы Порошенко о такой перспективе, пока бегал с томосом, небось убил бы Зеленского. В буквальном смысле. Как-то тихо. Но сейчас убивать Зеленского поздно. Одно дело — похоронить комика. Мало ли жизней загубил Порошенко, мало ли кровушки пролил? Да и убрал же он жестко летчицу-наводчицу Надежду Савченко, как только она заикнулась, что в президенты пойдет. Другое дело — посягнуть сейчас на лидера президентской гонки.
Но что за программа у кандидата Зеленского? Заняться экономикой страны, остановить войну, наладить диалог с Россией, образование, медицина, борьба с коррупцией, забота об экологии… Про вступление в НАТО — осторожно, лишь через референдум.
Зеленскому — 41 год. Без вредных привычек. По образованию — юрист. Семья — двое детей. Уроженец Кривого Рога. Отец — профессор-математик, мать — пенсионерка, всю жизнь работала инженером.
Важная личностная характеристика: Владимир Зеленский в отличие от Порошенко не эгоцентричен и способен к самоиронии. Как-то в одной из мизансцен Владимир Зеленский, вроде как тестируя своего дублера на понимание оригинала, спросил у него: "Моя любимая поза в сексе?" Ответ был принят как верный: "Миссионерская. Потому что вы любите помогать людям".
Больше о Зеленском мы узнаем в ближайшее время. Ему только предстоит сформировать свою команду, уточнить приоритеты и уже серьезно осмыслить и сформулировать национальные интересы Украины. Аванс, который пока дает ему украинский избиратель, очень большой.
Ранее по теме
-
Украинцы жаждут перемен, а не болтовни53 минуты назад
-
Зеленский выступил с заявлением о Путине и территориальных уступках1 час назад
-
В воде не тонет: одесситы посмеялись над президентом2 часа назад
-
Лоза и Пригожин ответили "гавкающему" Лебединскому2 часа назад
-
Порошенко поблагодарил Кличко, Зеленский – Авакова2 часа назад
-
Сдача анализов: Зеленский подергал за ниточки Порошенко3 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Нападение России на ЕС: ZDF поверг зрителей в шок
- Валентина Матвиенко отмечает юбилей
- На Зеленского хотят завести дело за слова из сериала
- Скончалась вдова Валерия Золотухина
- Двое мужчин убили человека ради видео
Самое читаемое
-
Было унизительно: известная актриса ушла от мужа из-за побоев
- Создан опасный вирус, меняющий результаты МРТ. Врачи не в состоянии заметить
- На трассе живодеры выбросили живых собак в завязанных мешках. Видео
- Из-за свежевыжатых соков у молодой женщины погиб мозг
- Тайна исчезнувшего мальчика спустя годы так и осталась неразгаданной
Телеканал "Россия"
-
Новые звезды шоу-бизнеса поборются за миллион
- Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения-2019"
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- Юлиан плюс Анастасия: на свою восьмую свадьбу певица пришла в черном
Вести.Экономика
-
Саудовская Аравия грозит прекратить продажу нефти в долларах, чтобы остановить NOPEC
- Топ-10 самых дорогих бракоразводных процессов
- Почему цены на нефть оторвались от реальности
- Европа оказалась под китайским поясом
- Положение американских фермеров постепенно ухудшается
Вести.Hi-tech
-
Названа самая популярная марка смартфонов в России
- Apple заявила об отказе от выпуска зарядной станции AirPower
- Художник открыл портал в самую недоступную часть YouTube
- VPN-провайдеры начали уходить из России
- Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite
Авто.Вести.Ru
-
Роскошные аналоги Aurus Arsenal, которые можно купить прямо сейчас
- ГИБДД усложнит теоретический экзамен на "права": известны подробности
- Водители с этими именами чаще других попадают в ДТП!
- "Связной" принимает заказы на Tesla Model Y в России. Названы цены
- Объявлены цены на вседорожный универсал Volvo V60 Cross Country
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Какой овощ загрязнен пестицидами больше остальных? Ученые знают ответ
- Говорят ученые: бутылка вина так же вредит организму, как 10 сигарет
- Даже тусклый свет ночью повреждает мозг
- Регулярное использование зубной нити снижает риск развития рака
- Новое парализующее заболевание распространяется среди детей
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
"Сидели, работали, обманывали людей": банда лжеэкстрасенсов обогатилась на миллионы
- На фиолетовой ветке метро закрыли восемь станций
- Разрытые газоны, глубокие траншеи и ободранные деревья: затянувшийся ремонт в историческом парке "Дубки"
- Прорыв дамбы в Тушинском тоннеле: установлена причина
- В Доме музыки открыли новый зал с уникальной системой управления звуком
- Медведи, Гоголь и серфинг: выходные в Москве
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Болезнь или ложная тревога? Врачи обсуждают значение предиабета
- Обнаружен осколок хэви-метал-планеты, переживший смерть звезды
- Остановить мгновение: найден белок, продлевающий молодость кожи
- Кошки умеют отличать свои клички от созвучных слов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
В новом выпуске "Белой студии" – Андрей Макаревич
- Новости 41-го Московского международного кинофестиваля
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его