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7 апреля 201922:44 Дмитрий Киселёв

Зеленский пошел по стопам Трампа

Кто такой Владимир Зеленский — лидер президентской гонки Украины на данный момент? Актер? Да, профессиональный актер. Является ли это противопоказанием, чтобы стать президентом? Нет, не является. В Америке, например, Рональд Рейган, прежде чем стать губернатором Калифорнии, а потом и президентом США, был профессиональным актером. Что уж говорить о губернаторе Калифорнии Шварценеггере?..

В Европе — еще больше примеров. Экс-президент Чехии Вацлав Гавел. В Польше Лех Качиньский свой путь к креслу президента страны начинал как актер.

Ныне здравствующий президент Гватемалы Джимми Моралес в прошлом — актер-комик.

Действующий премьер Словакии Марьян Шарец в прошлом — актер-комик.

Так что в этом смысле нечему удивляться. Зеленского его профессия явно не отягощает. Его сторонников на Украине — тоже. Они даже сравнивают Зеленского и с Трампом. Ведь Трамп, как и Зеленский. тоже вел свою передачу на телевидении и тоже за словом в карман не лез. В избирательную гонку Трамп вступил, будучи уже раскрученной медиаперсоной. На телевидении он вел шоу под названием "Кандидат".

Зеленский играет главную роль в популярном украинском телесериале "Слуга народа", что с 2015 года выходит на канале "1+1". Там он — президент Василий Голобородько, некогда скромный и честный учитель истории, которому поверил народ. Да и как не поверить?

"Но у нас еще есть шанс стать великой страной. Мы — нация открытых, умных и талантливых людей. И когда мы это поймем, поймем, что нужно уважать себя, поймем, что стыдно воровать и хапать, что нужно закатать рукава и тупо пахать, не кричать по поводу и без… Одними языками Украину не построишь. Когда мы перестанем меряться патриотизмом, делить украинцев на своих и чужих, а наоборот, объединимся, вот тогда "Слава Украине!" будет звучать не только у нас, но и во всем мире", — говорит герой Зеленского в сериале.

Искренен ли, произнося такие тексты актер Владимир Зеленский? Абсолютно. Он играет самого себя. Публика чувствует это и справедливо ассоциирует Зеленского с его героем. Зеленский не лицедействует. Более того, он — продюсер и автор идеи всего этого проекта. Тексты пишет команда его студии "Квартал-95".

Студия — монстр украинской индустрии развлечений. Кроме того, что они снимают кинокартины — например, "Любовь в большом городе", а еще сериалы ("Сваты"), плюс новогодние мюзиклы, развлекательные телешоу, концерты и пародии. Какое-то время "Квартал-95" пытался пародировать и "Вести недели". Потом выдохлись и переключились на крупные формы — сериал "Слуга народа".

Вот прелюдия к разговору президента Голобородько с украинским правительством. Сначала — фрагмент внутреннего монолога, того, что и как нужно было бы сказать, если бы уж совсем не сдерживаясь: "Живете сами по себе, приросли своими задницами к этим креслам. Пот вытираете. Потеете, нервничаете? Другого вы Васю ждали, да? Как бы дал по роже этой булавой. Министр здравоохранения он! Подлечить тебя? А вы, министр образования, все у вас нормально? Дети ваши где учатся? За границей. Кошмар какой-то. Отъели рожи свои, посмотри на щеки свои. Потеют пальчики? Берешь взятки? Хоть бы глаза свои спрятали. И не посмотрю, что женщина. Может, что-то есть в вас человеческое, хоть в одном из вас? Или вы скоты последние? Думаете только о своих семьях, только о своих детях. От злости своей ссохнитесь скоро, ссучитесь. А вы? Седой вроде человек, посмотрите на себя. Вы хотите, чтобы вас помнили или чтобы вас вообще вспоминать не хотели ваши дети? Разжирели здесь".

А вот визит в Верховную Раду: "Уважаемые депутаты, Путина свергли. Это шутка. Просто по-другому вас было не остановить".

И слово к депутатам Рады: "Неужели вам не хочется ничего хорошего сделать для этой страны? Неужели вы правда верите, что на том свете принимают платиновые карты?"

Понятно, что президент Украины, которого играет Зеленский, люб как сказочный образ. Но ведь и сам Зеленский таким образом заставил обратить на себя внимание. А потом — бац, в новогоднюю ночь объявил, что всерьез идет в президенты, подвинув в эфире поздравления опостылевшего Порошенко.

Сначала многие тоже восприняли это как очередную шутку. Но вот прошло три месяца, и Зеленский там, где уже есть. Без пяти минут реальный президент Украины. Знал бы Порошенко о такой перспективе, пока бегал с томосом, небось убил бы Зеленского. В буквальном смысле. Как-то тихо. Но сейчас убивать Зеленского поздно. Одно дело — похоронить комика. Мало ли жизней загубил Порошенко, мало ли кровушки пролил? Да и убрал же он жестко летчицу-наводчицу Надежду Савченко, как только она заикнулась, что в президенты пойдет. Другое дело — посягнуть сейчас на лидера президентской гонки.

Но что за программа у кандидата Зеленского? Заняться экономикой страны, остановить войну, наладить диалог с Россией, образование, медицина, борьба с коррупцией, забота об экологии… Про вступление в НАТО — осторожно, лишь через референдум.

Зеленскому — 41 год. Без вредных привычек. По образованию — юрист. Семья — двое детей. Уроженец Кривого Рога. Отец — профессор-математик, мать — пенсионерка, всю жизнь работала инженером.

Важная личностная характеристика: Владимир Зеленский в отличие от Порошенко не эгоцентричен и способен к самоиронии. Как-то в одной из мизансцен Владимир Зеленский, вроде как тестируя своего дублера на понимание оригинала, спросил у него: "Моя любимая поза в сексе?" Ответ был принят как верный: "Миссионерская. Потому что вы любите помогать людям".

Больше о Зеленском мы узнаем в ближайшее время. Ему только предстоит сформировать свою команду, уточнить приоритеты и уже серьезно осмыслить и сформулировать национальные интересы Украины. Аванс, который пока дает ему украинский избиратель, очень большой.

Текст: "Вести недели"

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