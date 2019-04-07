Арина Аверина выиграла два золота на этапе Кубка мира в Италии

Арина Аверина завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в итальянском городе Пизаро. Россиянка первенствовала в соревнованиях с обручем. Ее результат составил 22,500 балла.

Обладательницей серебряной медали стала ее сестра – Дина Аверина, выступление которой было оценено в 22,400 балла. А бронзу взяла белорусская гимнастка Екатерина Галкина. Она заработала 21,200 балла.

Кроме того, Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с мячом, где она получила от судей 22,400 балла. Следом за ней расположились болгарка Боряна Калейн (21,700) и Дина Аверина, набравшая аналогичное с представительницей Болгарии баллов, но уступившая по дополнительным показателям.