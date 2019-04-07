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Выборы на Украине 6 минут назад
Украинцы жаждут перемен, а не болтовни
Порошенковская реальность на Украине просто мрачная. Впрочем, запугать Петру Порошенко удалось не всех.
Александра Семеновна улицу в центре Запорожья настойчиво называет "Героев Сталинграда" вопреки скромной и простой табличке "Школьная". О том, что есть такой закон о декоммунизации и все советское на Украине теперь запрещено Верховной Радой и президентом, ветеран войны слышать не хочет. Твердит: не "они", а "она" прошла весь Сталинград от первого до последнего дня.
"Они не понимают, сколько погибло людей. Если бы мы не победили в Сталинграде, они же здесь были бы все рабами немцев. Не мэра, ни губернатора, не президента. Они никто бы были. И дети их были бы никто. Они неправильно поступают. Они потом поймут свою ошибку, но уже поздно будет", — уверена Александра Скрипнюк.
Далекая в свои 97 от политики женщина все-таки написала письмо президенту. Не дождавшись ответа, попросила о малом — назвать в память о Героях Сталинграда если не улицу, то хотя бы совсем небольшой сквер в Запорожье. Но и это, согласно нынешним законам, — преступление.
"Мне очень обидно, что они хотят забыть Сталинград, пролитую кровь и погибших людей. Там же запорожцы многие погибли", — говорит ветеран.
Приходится отстаивать запорожцам сегодня не только улицы, но и православие. После того как Украинская Церковь получила автокефалию, святыни и крестные ходы оказались как будто вне закона. Но, несмотря на гонения и запреты, люди продолжают приходить в храмы, просто молятся еще усерднее.
Томос Порошенко развязал руки тем, кто не с крестом, а с болгаркой приходит в церкви и срезает замки. Верующих избивают, в храмы врываются вандалы, а священнослужителей силой принуждают переходить в так называемую Поместную Церковь Украины.
"Это не церковная среда. В политической среде пытаются натянуть церковную ризу. Ни одного дня не проходит, чтобы не писали в наш адрес тонны грязи. Как нас только ни обзывают и что они только ни делают! Но люди понимают и чувствуют, где есть истинная Церковь, и спешат в наши храмы", — сказал Лука, митрополит Запорожский м Мелитопольский, управляющий Запорожской епархией.
Подкупить томосом истинно верующих у президента не получилось. Петр Порошенко победил только в двух областях — Тернопольской и Львовской. Там, как и в целом на Западе Украины, преобладают греко-католики.
Петр Порошенко приезжал в Запорожье, устраивал встречи с избирателями, как и везде, обещал поднять зарплаты и пенсии. До сих пор в городе повсюду — огромные плакаты со слоганом "Думай!" – это, кстати, скрытая агитация за президента. Но все это не помогло. В Запорожской области Порошенко даже не в тройке лидеров. Он уступил Зеленскому, Бойко, Вилкулу и набрал всего 8%.
Власть за эти 5 лет лишила запорожцев, да и жителей других регионов Украины не только истории и посягнула на религию. Отобрать пытается и последнее, что помогает противостоять расколу, — русскую речь. Верховная Рада рассматривает закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Сами запорожцы говорят: на деле он просто запрещает русскую речь.
"Сегодня в Запорожье большинство людей говорит на русском языке. Так сложилось исторически. Мы, жители юго-востока, не сможем нормально жить. Пожилые люди, которые не совсем знают украинский, приходят в больницы. С ними будут говорить на украинском языке. Этого будет требовать закон. И врачи не смогут преступить черту, потому что за это будут штрафовать", — сказал Андрей Иванов, координатор общественного движения "Полк Победы".
Запорожцы продолжают говорить по-русски. и штрафы их молчать не заставят. Написали петицию против принятия закона. Говорят, если потребуется, выйдут и на улицы.
Тем временем протестов и митингов на Украине в первую неделю после выборов не было. Спокойно и в столице. На улицах Киева теперь обсуждают не фальсификации в первом туре и подкупы избирателей, а грядущие дебаты между Зеленским и Порошенко. Прохожие называют их очередным политическим шоу. Говорят, куда нужнее гражданам сейчас реальные перемены, а не пустые обещания.
"У нас цены высокие, экономика падает, а они болтают. Не нужна нам эта болтовня. Мы даже не знаем, чего ждать, успокоительные пьем", — отмечают украинцы.
Дебаты должны пройти на стадионе "Олимпийский". Он вмещает 70 тысяч человек. Зеленский заявил: пустят всех журналистов без исключения, а каждому телеканалу дадут право на трансляцию. Но уже в день, когда кандидаты сдавали здесь кровь, десятки представителей СМИ остались на улице, не нашли себя в списке аккредитованных.
Тем временем руководство "Олимпийского" готовность проводить эту встречу пока не подтвердило, дата еще не назначена. Юлия Тимошенко отказалось от предложения быть ведущей. Так что вопрос проведения открытых дебатов — или, как говорят сами киевляне, баттла — пока остается открытым.
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