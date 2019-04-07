Геи, йога и цигун в СИЗО: Дворкин пожаловался на сектантов

Российский исследователь религий и сект Александр Дворкин обвинил в сектантстве члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву. Ранее та опубликовала в "Московском Комсомольце" заметку о том, что в столичных СИЗО приостановили занятия йогой после письма Дворкина сенатору Елене Мизулиной. В письме якобы указывалось, что позы йоги вызывают неконтролируемое сексуальное возбуждение, а это в свою очередь может способствовать гомосексуализму в изоляторах.

Александр Дворкин заявил радиостанции "Говорит Москва": текст его письма не был посвящен тому, что йога приводит к гомосексуализму — это лишь "очень виртуозно вырезанный из контекста фрагмент".

"Хорошо бы опубликовать полный текст, но поскольку это письмо Мизулиной, то опубликовать его, наверное, может только она", — отметил Дворкин.

В письме, по его словам, говорилось о необходимости проверки человека, который проводил занятия, так как "такие вещи делать без проверки нельзя, особенно с такими зависимыми людьми, как заключенные". На сайте кундалини-йоги этот человек, по словам Дворкина, утверждает, что он бывший наркоман.

Речь, вероятно, идет о главном энтузиасте преподавания йоги в изоляторах — Алексее Меркулове, которого, по словам Дворкина, связывает с Меркачевой дружба. Более того: выяснилось, что и Ева Меркачева — "член этой секты" и числится на ее сайте как инструктор по йоге.

Кундалини-йога не запрещена на территории Российской Федерации, отмечает Дворкин, однако это "безусловно, тоталитарная секта, связанная с организацией Healthy Happy Holly", имеющей очень скандальную репутацию. И то, что этих людей "без всякой проверки запустили в СИЗО", вызывает у эксперта "очень серьезные подозрения".

Дворкин также раскритиковал намерение ФСИН ввести в СИЗО гимнастику цигун, которая, по его словам, тоже "существует в религиозном контексте" и, как и йога, служит "полем для вербовки целого ряда сект".

Ранее замглавы ФСИН Валерий Максименко, также в интервью радиостанции "Говорит Москва", рассказал, что статистика показала резкое снижение обращений к докторам у арестантов, занимающихся йогой. Федеральная служба исполнения наказаний, по его словам, намерена сохранить занятия йогой в московских СИЗО, а также вводить дыхательную гимнастику цигун.