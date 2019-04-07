НАТО тратит на оборонку в 20 раз больше России, но справиться с "угрозой" не может
Блоку НАТО исполнилось 70 лет. Как оценить результат? В НАТО говорят, что это самый успешный альянс в истории человечества. А мне представляется, что это самый неэффективный альянс, который можно себе только представить. Но где в таком случае критерии оценки?
Как по мне, так правомерно было бы здесь применить чеканную формулу Александра Сергеевича Пушкина из письма другу Бестужеву. Известна у нас каждому со школьной скамьи. Неубиваемая классика: "Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным".
Собственно, так и с НАТО. Блок НАТО должно судить по законам, им самим над собою признанным. А как же еще? Вот заявляет по случаю юбилея постпред США при НАТО неувядаемая блондинка Кей Бейли Хатчисон, что Североатлантический договор "защищает Европу и Северную Америку от российской агрессии". Отлично. И уж если оценить с этих позиций, то кого НАТО за 70 лет реально защитила? И от какой конкретно российской агрессии?
Да и смешно. Суммарный бюджет НАТО — под триллион долларов в год. Это в двадцать раз больше военного бюджета России. Представляете себе пропорции? То есть НАТО тратит в двадцать с лишним раз больше, чем Россия, на противодействие России, и все еще говорит о российской военной угрозе. Это можно назвать эффективностью? Ну, так, если честно? Ведь несоразмерно.
Была бы НАТО в частных руках, то владелец уж точно бы задался вопросом, сколь эффективны траты на противодействие российской угрозе, если военные расходы двух сторон столь несоразмерны?
В таком случае невольно думаешь, что заявленные цели НАТО — защита от агрессивной России — отличаются от реальных. И тогда аналогия с частной коммерческой фирмой уже работает. НАТО не механизм противодействия агрессивной России, а машина по выкачиванию денег из союзников на покупку американского оружия. Это раз. Способ управлять рынком с помощью военной дисциплины. Тогда — да. Эффективность можно признать.
Все, разве что кроме Турции, исправно покупают американское оружие. Это первое. Второе: НАТО — механизм единомыслия через парадокс от обратного: если мы тратим столь огромные деньги, то угроза велика. Мы же не идиоты тратить столь огромные деньги. Не идиоты мы. Вот, собственно, аргументация.
Обогащается и тем, что в НАТО еще обвиняют Россию в приближении к границам НАТО. Это потому, что Россия действительно на своей территории создает военный противовес тому, что мы называем расширением НАТО. Да, это так. Но мы — в своем праве и в своих границах. Если же посмотреть, как в нашу сторону расползалась организация Североатлантического договора, то будет ясно, кто к кому заявляется на порог.
Изначально — в 1949-м — НАТО учредили 12 стран. Кроме США это Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Франция. В 1952 году добавляются Греция и Турция. В 1955-м — Германия. В 1982-м — Испания.
В 1990 году в обмен на согласие по воссоединению Германии Кремль получает обещание не расширять НАТО на Восток. Однако не прошло и десяти лет, как в 1999-м в НАТО вступают Венгрия, Польша и Чехия — так называемое, "четвертое расширение" НАТО. А в 2004-м следует уже и пятое — в блок вступают Болгария, Румыния, Словакия и еще Латвия, Литва, Словения и Эстония. 2008 год – шестое расширение Альянса — Хорватия и Албания.
В 2014-м США и НАТО уже, было, разинули рот на Севастополь, но крымчане проголосовали против.
2017 год — Черногория становится 29-м членом НАТО. На очереди — Македония, Босния и Герцеговина, Грузия. А совсем недавно Трамп предложил вступить в НАТО и Бразилии. Вот, собственно, картина в динамике.
Из совместных военных операций блока — позорная бомбежка Югославии в 1999-м. Уже в XXI веке — бесславные действия в Афганистане. А позже — разорение Ливии. Стыдоба!
Но есть и движение внутри Альянса. Оно существенно для понимания сути происходящего. Приоритетными в военном смысле для США становятся именно восточноевропейские страны НАТО. Если раньше основными союзниками по блоку были Германия и Франция, то теперь — нет. Макрон мечтает о европейской армии без США. Меркель в Германии прижимиста по деньгам, неуступчива в переговорах, не готова к участию в зарубежных авантюрах блока, не желает размещать у себя новое американское оружие и вообще говорит, что Германии пора встать на свои ножки.
Зато есть Польша и еще незабытая концепция Пилсудского — Междуморье. Если упрощенно, то это группа стран между Россией и Германией, между Черным морем и Балтикой, которую нужно сформировать как единую общность в противовес и России, и Старой Европе.
И когда мы сегодня представляем себе трансатлантическую ось, то это прежде всего ось между США с одной стороны и Румынией и Польшей — с другой. Именно в этих странах США размещают свои пусковые установки для ракет ПРО и средней дальности. Именно здесь создаются предварительные запасы вооружений. Именно здесь все чаще идут и военные маневры.
Разумеется, в Междуморье участвует Прибалтика. Мечта — заграбастать сюда Молдавию и Украину. Не случайно в канун 70-летия НАТО блок активизировал воздушную разведку у наших черноморских берегов и отправил в Черное море целую эскадру, как это говорится, для обеспечения свободы судоходства Украине. Понятно, что имеются в виду новые провокации в Керченском проливе, на которые НАТО поощряет киевские власти. Как бы не в канун второго тура президентских выборов, чтобы помочь Петру Порошенко. Не хочется об этом думать.
Во всяком случае из Москвы по этому поводу все предупреждения уже прозвучали. Решительными в адрес НАТО были слова главы Комитета Госдумы по обороне генерала Шаманова. "Сколько бы они своих "корыт" нам под нос ни совали, у нас сегодня создана самодостаточная группировка обороны по нанесению неприемлемого ущерба любым группам кораблей, которые появятся в непосредственной близости от наших границ", — заявил он.
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