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Раскол в православном мире 1 час назад

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7 апреля 201918:35

"Подарок" на Благовещение: разграблен Свято-Николаевский храм УПЦ

EPA

В селе Королевка Житомирской области неизвестные разграбили Свято-Николаевский храм. Как сообщили ТАСС в канонической Украинской православной церкви, настоятель Александр Гаращук вызвал полицию и написал заявление.

Святотатцы попал в храм, разбив окно. Они осквернили алтарь, разбросали книги, украли деньги, "вино для евхаристии и два копия". Преступление совершено в канун праздника Благовещения, отметили в УПЦ.

На Украине постоянно происходят захваты храмов канонической УПЦ сторонниками недавно образованной раскольнической Православной церкви Украины.

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