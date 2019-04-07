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7 апреля 201921:47 Александр Христенко

Бесславный юбилей Североатлантического альянса

В честь юбилея Североатлантического блока в Вашингтоне прошла двухдневная конференция на уровне министров иностранных дел стран-членов.

Собирались на вечеринку, а попали, словно на поминки, — так, немного сгущая краски, описал свои впечатления от 70-летнего юбилея НАТО один европейский дипломат, имя которого NY Тimes не раскрывает. На скверное настроение участников указывало многое. Рядом с Госдепартаментом, где проходили торжества, ни одного тематического плаката — все буднично. К тому же уровень представительства не первые лица государства, а министры иностранных дел. Некоторые — например, глава дипломатии Хорватии — особенно нервничали при виде микрофона с надписью "Россия". Похожая реакция — у чешского замминистра.

На приеме у госсекретаря Майка Помпео в основном зале не кормили, а только наливали. Вино, кола — небольшой ассортимент. Союзники привыкли. С оружием ведь и вовсе выбирать не приходится. Бери американское, хоть цены и заоблачные, а качество далеко не всегда соответствует.

Турции, которая заказала российское С-400, тут же пригрозили выпроводить из-за стола. Но ни подобный шантаж, ни угрозы санкциями не подействовали.

"Я не знаю, что сказал генеральный секретарь и на что надеялись США, с самого начала мы были открыты со всеми. И еще год назад заявили, что это — дело решенное", — подчеркнул Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции.

Отношения столь накалились, что турецкий министр предпочел не заметить, что к нему приближается генсек НАТО Йенс Столтенберг, который лишь в последний момент решился похлопать партнера по плечу. Только тогда накоротке поговорили, тут же подоспел и госсекретарь США Майк Помпео.

С-400 и F-35 во многом созданы друг для друга, но в Вашингтоне с крайним раздражением говорят: американский истребитель и российская система ПВО не пара. Среди опасений – то, что самолет-невидимка обнаружит свои слабые стороны и их увидит Россия.

О российской угрозе на мероприятиях НАТО говорили почти все, и даже информационные таблички, указывающие на березовую рощу, казалось, призывали быть бдительнее. Страны приняли так называемый "черноморский пакет" — собираются чаще отправлять корабли и самолеты в регион.

"Мы должны адаптировать наш альянс к появляющимся угрозам, будь то российская агрессия или неконтролируемая миграция, кибератаки, угрозы энергетической безопасности. У меня есть личный опыт. Пару десятков лет назад, будучи офицером, я патрулировал границу между Восточной и Западной Германией", — сказал Майк Помпео.

"У всех представителей НАТО, которые говорят о ценностях Альянса, должен отвалиться язык. Все те ценности, которые ранее защищала НАТО, больше не существуют. Они из оборонительного альянса сделали глобальную наступательную структуру", — уверен Вилли Виммер, бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии

- А может ли Россия, на ваш взгляд, беспокоиться о своей безопасности, учитывая, что военная инфраструктура НАТО приближается к ее границам?

- Нет, у России вообще нет причин волноваться. НАТО привержена миру и не имеет планов начинать какие-либо агрессивные действия против России, — заверил Стеф Блок, министр иностранных дел Нидерландов.

"Я не вижу ничего реального, что сделала эта организация в плане укрепления мира и стабильности. Долгое время искали нового врага, сегодня нашли его — им стала Россия", — считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

Впрочем, что пишут по обе стороны Атлантики: "Повсеместно были заметны силы, разрывающие на части этот альянс. Разрушаются связи между корневыми нациями, подписавшими первоначальный договор"; "Главы государств и правительств от участия в торжествах воздержатся. Это — признак кризиса. Европейцы не очень хотят, чтобы Дональд Трамп рявкал на них из-за недостаточных расходов на безопасность".

Трамп, который называл НАТО устаревшим, в торжествах вообще не участвовал — в пику собрал исключительно своих американских военных в Белом доме на совещание. Кризис союзников особенно заметен на примере того, как обходятся с Германией.

"Если Германия будет продолжать работы по "Северному потоку-2", то, как сказал президент Трамп, это сделает немецкую экономику заложницей России", — заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Мы подобным не поражены. И мы не изменим наши аргументы ни по вопросу военных расходов, ни по "Северному потоку-2", — отметил Хайко Маас, глава МИД Германии.

70 лет спустя очевидно, что Альянс становится все больше инструментом сдерживания не мифической российской угрозы, а европейского континента. Ведь многие страны хотят проводить многовекторную внешнюю политику и иметь разносторонние торговые связи с Западом и Востоком, Севером и Югом.

Америка пытается запретить Европе покупать не только российский газ или оружие, но и китайские сети стандарта 5G. Немецкий избиратель не понимает, зачем тратить еще больше денег на оборону. Пытался объяснять министр иностранных дел Германии Хайко Масс. Бесполезно. Американский госсекретарь Помпео назвал все это отговорками.

Текст: "Вести недели"

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