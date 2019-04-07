АПЛ. Лондонские "канониры" оступились в Ливерпуле

В английской премьер-лиге в единственном воскресном матче 33 тура лондонский "Арсенал" гостил в Ливерпуле, где проводил встречу с "Эвертоном". Поединок завершился неожиданным поражением "канониров" с минимальным счетом 0:1.

Автором единственного и победного гола в исполнении "ирисок" стал Фил Джагелка, который поразил ворота "Арсенала" на 10 минуте в результате розыгрыша углового и образовавшейся в обороне гостей неразберихе.

Таким образом, "Арсенал" упустил возможность подняться на третью строчку АПЛ, оставшись с 63 очками на четвертой позиции. "Эвертон" же набрал 46 баллов и поднялся на девятое место в таблице.